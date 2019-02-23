مدن فرنسية تتأهب لتظاهرات جديدة لأصحاب السترات الصفراء

تتأهب مدن فرنسية لتظاهرات جديدة ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" اليوم، للسبت الخامس عشر من تحركهم، على أمل الحد من التراجع الذي تشهده تعبئتهم منذ شهر.

وبحسب ما أوردته قناة"فرنسا 24-" تقول وزارة الداخلية الفرنسية إن حجم التظاهرات تراجع في أيام السبت الأربعة الأخيرة.

وكان 41 ألف شخص تظاهروا في فرنسا السبت الماضي، مقابل 282 ألفا في 17 تشرين ثان/نوفمبر ، وهو أول يوم للتظاهرات غير المسبوقة.

وفي باريس، أعلن عن خروج خمس تظاهرات، ثلاث منها بشكل تجمعات حسبما ورد في بيان للشرطة.

أما المسيرتان الأخريان، فستنطلقان من قوس النصر، وتنتهيان في ساحة تروكاديرو.

وعلى موقع فيسبوك، أعلن أربعة آلاف شخص مساء الجمعة مشاركتهم في هذه التجمعات وقال أكثر من 18 ألفا آخرين إنهم "مهتمون". وتفيد أرقام السلطات أن خمسة آلاف من أعضاء "السترات الصفراء" نزلوا إلى الشوارع السبت الماضي.