بكين تشهد تسجيل 180 ألف شركة جديدة في 2018

شهدت بكين زيادة في أعداد شركاتها العام الماضي، حيث تم تسجيل 180 ألف شركة جديدة بالمدينة، وفقا للسلطات المحلية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت، إنه رغم أن العديد من الشركات انتقلت إلى أماكن أخرى وسط جهود بكين لنقل الأنشطة غير الملائمة للعاصمة إلى خارج المدينة، فقد ارتفع عدد الشركات المسجلة بواقع 5ر6 بالمئة، ليصل إلى 65ر1 مليون شركة بنهاية 2018، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة تنظيم السوق لبلدية بكين.

وأشارت الأرقام، التي صدرت أمس الجمعة، إلى أن إجمالي رأس المال المسجل للشركات بلغ 38ر38 تريليون يوان (7ر5 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 7ر9 بالمئة مقارنة بعام .2017

ومع تسجيل 180 ألف شركة جديدة في بكين العام الماضي، يكون المتوسط اليومي لتسجيل الشركات في بكين قد بلغ 790 شركة يوميا.

وقبل خمسة أعوام، أطلقت بكين استراتيجية لدمج تنمية بكين وتيانجين وخبي لإقامة نموذج ذي هيكل اقتصادي أفضل وبيئة أنظف وخدمات اجتماعية جيدة.

وتشمل المهام الرئيسية لهذا النموذج نقل الأنشطة غير الملائمة للعاصمة إلى خارج بكين لمواجهة "المشكلات الحضرية" في العاصمة الصينية، مثل الاختناقات المرورية والتلوث.

وبحسب الأرقام، فإنه في العام الماضي تم نقل 780 شركة خارج بكين، حيث تم نقل ربعها إلى بلدية تيانجين ومقاطعة خبي المجاورتين.

ومثلت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبحوث العلمية والخدمات التكنولوجية والتأجير وخدمات الأعمال نحو 84 بالمئة من الشركات التي تم نقلها.