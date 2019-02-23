بعد انقراضها..العثور على أضخم نحلة في العالم

بعد اختفائها لأكثر من قرن، عادت نحلة "والاس" العملاقة، وهي أضخم نحلة في العالم، إلى الظهور، الأمر الذي قد يعيد النظر في المراجع العلمية التي تحدثت عن انقراضها.

وذكر موقع "ناشيونال جيوغرافيك"، الخميس الماضي، أن فريقا يضم مصوّر الطبيعة كلاي بولت، عثر مؤخرا على أضخم نحلة في العالم في إحدى الحدائق بإندونيسيا، والتقط لها صورا وصنع فيلما بحسب سكاي نيوز .

وتعليقا على ذلك، قال سيمون روبسون، الأستاذ الأسترالي في معهد "علوم الحياة والبيئة"، وأحد أعضاء الفريق المكتشف: "مع التراجع الملحوظ في أنواع الحشرات، من الرائع أن نكتشف أن هذه النحلة لم تنقرض".

وفي العام الماضي، تم بيع عينتين من الحشرة على موقع التجارة الإلكترونية eBay مقابل آلاف الدولارات، مما أثار المخاوف بشأن استمرار بقائها على قيد الحياة.