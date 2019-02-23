هواوي تعتزم الإعلان عن هاتف ذكي قابل للطي

كشفت صور حديثة مسربة عن اعتزام شركة هواوي الإعلان عن هاتفها الذكي القابل للطي "ميت إكس" خلال المؤتمر العالمي للهواتف النقالة بعد أيام في برشلونة الإسبانية.

ووفقا لصور الملصق الدعائي التي تسربت عبر تويتر فإن هواوي وصفت هاتفها المرتقب بأنه "أسرع الهواتف الذكية القابلة للطي التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس"، بحسب موقع "9 تو 5 جوجل " بحسب سكاي نيوز .

تأتي هذه الأنباء بعد أيام قليلة من إعلان سامسونغ عن هاتفها القابل للطي "غالاكسي فولد".

ووفقا لموقع "ذا فيرج"، هواوي صممت هاتفها بشكل مختلف عن جهاز سامسونغ، حيث ستزود "ميت إكس" بشاشة واحدة كبيرة قابلة للطي مع إمكانية استعمال كلا جانبيها في نفس الوقت عند طي الهاتف، بخلاف "غالاكسي فولد" المزود بشاشتين منفصلتين تماما.