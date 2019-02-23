المبطي: الصين من أهم الشركاء التجاريين للمملكة

ناقش اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الصيني، أنشطة المجلس والدور المأمول منه خلال الفترة المقبلة في ضوء التوجهات التنموية لكلا البلدين.

بدوره عد المهندس عبدالله المبطي رئيس الجانب السعودي في المجلس، الصين من أهم الشركاء التجاريين للمملكة وخبراتها مهمة جدا وتخدم "رؤية 2030"، مشيرا إلى التطور المطرد في حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية حتى وصل إلى 174 مليار ريال بفضل السياسات المحفزة وجاذبية البيئة الاستثمارية في كلا البلدين.

وأضاف أن الاجتماع ناقش عديدا من الموضوعات التي تهم رجال الأعمال في الجانبين السعودي والصيني، وسبل تعزيز وتنمية التجارة بينهما، بما يحقق بناء شراكات تجارية قوية ترقى لمستوى العلاقات المتميزة.



يذكر أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للمملكة وتحتل المركز الأول كأهم الدول التي تصدر لها المملكة والثاني بين أهم الدول التي تستورد منها، ،وتعتمد العلاقة الاقتصادية بين البلدين على أطر مؤسسية قوية وفاعلة ويتمثل ذلك في اللجنة السعودية - الصينية المشتركة، ومجلس الأعمال السعودي - الصيني، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير والطاقة الإنتاجية.