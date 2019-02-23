المحاضر الجذاب

عندما يقرر أي منا أن يحضر أي مؤتمر أو تجمع علمي أو مهني، يبدأ بحثه بالتعرف على من سيتحدث وأين سيكون التجمع والخدمات التي يمكن أن يحصل عليها في ذلك التجمع.

يجذب متحدثون معينون المتابعين ويحرص كثير منهم على حضور المؤتمرات التي يتحدثون فيها لما لهم من القبول الجماهيري الذي يمكن أن يبنى على كثير من المكونات. القدرة على التعامل مع الواقع وإيجاد الحلول المقبولة والفاعلة أمر مهم عند البحث في مدى حضور نشاط من عدمه. هذه الملكة المهمة هي ما يجعل الأنشطة تحصل على الاهتمام والعدد المتزايد من الحضور.

تستمر سمعة المحاضر في النمو ليصبح مدار بحث المختصين في المجال، تأتي هذه الأمور من خلال البحث في المجال والتعرف على الجديد والكتابة فيه والاستفادة من الإمكانات التقنية التي تسهم في جذب مزيد من المهتمين.

أذكر أنني حاولت التعرف على أحد المحاضرين في مؤتمر قبل أن يبدأ محاضرته لكنني فوجئت بتقدم موظف يعمل ضمن فريقه ليمنعني من قطع سكون المحاضر وتركيزه حيث كان يخطو على المسرح جيئة وذهابا ويحدث نفسه ويناقشها بشكل يكاد يكون مسموعا وهو يستعد لتقديم محاضرته.

تابعت المحاضر خلال المحاضرة لأكتشف أنه يتحدث وكأنه يؤدي دورا مسرحيا ويبتعد باستمرار عن المنصة التي ترك عليها بعض ملاحظاته. أدركت حينها أن المحاضر يجعل من العملية ترتيبا سينمائيا وعرضا مسرحيا جعل منه تلك الشخصية التي تجذب الجميع. قابلته بعد المحاضرة فأكد لي أنه لا ينام قبل أي محاضرة يقدمها في مؤتمرات المختصين لأنه يفهم حجم المعلومات التي يحملها من يتحدث معهم، وبناء عليه سيكون الحكم احترافيا أكثر بكثير مما يحدث معه في محاضراته في الجامعة.

تبقى الخبرة التي يجمعها المتحدث والقبول الجماهيري واستمرار الاستماع لغيره من الخبراء، وسائل لتطوير العلاقة مع المؤتمرات وزيادة أعداد من يأتون لمحاضر معين. لعل كثيرا من القراء يرتبطون مهنيا بمحاضرين معينين ويمكن أن يحكموا على من يستجد حضورهم على المشهد، ويفندوا من يأتي في المقبل من الأيام.

هناك كثير من الداخلين سوق المحاضرات في المؤتمرات وتبقى فرص البقاء لمن يستمرون في التعامل مع الواقع والمستجدات بشكل يجذب الحضور والمهتمين بالتعلم ولهذا ستجد أشخاصا لا يتكررون رغم كثرة ما توجد في السوق من المناسبات العلمية والتجمعات المهنية.