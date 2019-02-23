ارتفاع نسبة إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة إلى 96 %

سجلت نسبة إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة، ارتفاعا في عدد الشركات التي التزمت بنظام الشركات وإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم.

وقال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، إن نسبة إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة بلغت نحو 96 في المائة بارتفاع قدره 3 في المائة، كما نمت إيداعات القوائم المالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة 12 في المائة.

وأضاف الحسين، أن نسبة النمو في إيداع القوائم المالية للكيانات القانونية الملزمة مجتمعة بلغت 9 في المائة، مشيرا إلى أن النظام يلزم الشركات بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم بعد انتهاء سنتها المالية.

ويوفر برنامج قوائم خدمة الإيداع الآلي للقوائم المالية للمنشآت لدى وزارة التجارة والاستثمار للاستفادة منها في توفير قاعدة بيانات تساعد الأطراف ذات العلاقة على المراقبة والتخطيط.

ويتيح البرنامج مجموعة من البنود المالية المحددة مسبقا بحيث تقوم المنشأة أو مراجع الحسابات القانوني الخاص بالمنشأة بتعبئتها ومن ثم إيداعها في البرنامج.

ويتم إيداع القوائم المالية للمنشآت عن طريق المنشأة بعد مصادقة وموافقة مراجع الحسابات الخاص بها، أو مراجع الحسابات الخاص بالمنشأة.

وتساعد هذه الخدمة المنشآت أو مراجع الحسابات الخاص بالمنشأة على إدخال القوائم المالية بشكل دقيق وتقليل احتمالية وجود أخطاء في القوائم، ما يساعد على رفع جودة ودقة البيانات المالية.

كما توفر الخدمة الوقت والجهد في تقديم القوائم المالية بشكل سنوي لوزارة التجارة والصناعة أو لجهات أخرى كمصلحة الزكاة والدخل وذلك عن طريق نظام موحد للجميع.