الصين تشتري بضائع أمريكية بقيمة 1.2 تريليون دولار

قالت محطة تلفزيون سي إن بي سي اليوم نقلا عن مصادر، إن الصين وافقت على شراء بضائع أمريكية تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار من الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الحالية لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وأضافت المحطة التفزيونية أن الجانبين ما زالا متباعدين بشأن قضايا رئيسية، من بينهاالنقل القسري للتكنولوجيا والملكية الفكرية.

ويجري مفاوضون من البلدين محادثات في واشنطن هذا الأسبوع على أمل الاقتراب من اتفاق تجاري قبل أول مارس، وهو موعد انتهاء مهلة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.