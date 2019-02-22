الأوروبيون يسعون لموقف تجاري موحد في مواجهة ترمب وانقسام بين فرنسا وألمانيا

يعقد وزراء التجارة الأوروبيون اجتماعا في بوخارست اليوم للبحث في إمكانية إجراء مفاوضات لإبرام اتفاق تجاري محدود مع واشنطن التي تواصل التهديد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية، وسط انقسام بين باريس وبرلين في هذا الشأن.

ويجتمع وزراء التجارة الأوروبيون في رومانيا لإجراء مناقشة سياسية أولى حول هذه المسألة بهدف توحيد المواقف في مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي ينتهج منذ وصوله إلى الحكم سياسة حمائية.

والأربعاء قال ترمب "نحن نحاول إبرام اتفاق. الأوروبيون متشددون في المفاوضات في حال لم نتوصل لاتفاق، سنفرض رسوما جمركية" على السيارات، وهو قرار يمكن أن يتخذه في غضون ثلاثة أشهر.

وتأمل ألمانيا التي تريد بشتى الوسائل تفادي فرض رسوم جمركية على قطاع السيارات الحيوي لاقتصادها بصدور موقف قوي عن الوزراء المجتمعين.

ولدى وصوله قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير "دعونا نرى إلى أي حد يمكننا أن نذهب". وتابع "لا أنوي استعجال الأمور، (إنما) التوصل لتوافق واسع النطاق"، لا سيما "مع نظيري الفرنسي".

وفرنسا التي تشهد أزمة بسبب تحرّك "السترات الصفراء" غير متحمّسة لهذا الملف الحساس قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية.

ويزيد الأوضاع تعقيدا تمسّك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بموقفه الرافض التفاوض "مع مسدس مصوّب إلى الرأس"، على حد تعبيره.

وقبيل الاجتماع قال وزير الدولة الفرنسي جان باتيست لوموان "ليس الاتحاد الأوروبي من أشعل الجدل بالتصريحات قبل بضعة أيام".

وذكّر الوزير الفرنسي بأن "الاتحاد الأوروبي لا يفاوض تحت التهديد".

وعلى غرار فرنسا تبدو إسبانيا التي فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية تعتبرها غير مبررة على محاصيلها من الزيتون، غير مقتنعة بالتفاوض، شأنها في ذلك شأن بلجيكا المنقسمة حيال الاتّفاق الاقتصادي والتجاري الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

وعلى الرغم من هذه التباينات أبدت المفوّضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم التي سيتولى جهازها المفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي في حال توصّل الأوروبيون لتوافق، بالحصول على تفويض للتفاوض الشهر المقبل.

وقالت مالمستروم إن "البرلمان الأوروبي (الذي يقتصر دوره على المشورة) يمكن أن يصوّت مطلع شهر مارس" على هذه المسألة، مضيفة أن "على الوزراء أن يتّخذوا بعد ذلك قرارا سريعا جدا".

لكن لوموان أكد ان فرنسا غير مستعجلة "يجب انتظار البرلمان الأوروبي وسماع موقفه. وبعد ذلك يجتمع القادة" في قمة أوروبية ستعقد في 21 و22 مارس.

وقال لوموان "ما سيجري اليوم هو مناقشة سياسية أولى. وقد تجري مناقشات أخرى".

ويأتي طرح فكرة اتفاق تجاري حول السلع الصناعية وليس الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استكمالا لما طُرح خلال زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى واشنطن في يوليو في حين كان الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية.

وتوصل ترمب ويونكر إلى هدنة تجارية شكّلت مفاجأة، وقد اتّفقا على مزيد من التعاون.

وتقول بروكسل ان اتّفاقا كهذا من شأنه توفير زيادة تبلغ 53 مليار يورو في التبادل التجاري بحلول العام 2033، وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بحجم التبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ومن شأن الاتفاق أن يلغي الرسوم العقابية الأمريكية المفروضة منذ عدة أشهر على الصادرات الأوروبية من الصلب والألمنيوم.

ومنذ يوليو لم تحرز المناقشات تقدما كبيرا بسبب تركيز الأميركيين على جبهة تجارية أخرى مع الصين، ورضى الأوروبيين على التوازن الهش مع واشنطن.

لكن تقريرا لوزارة التجارة الأمريكية، قالت مصادر إنه خَلُص إلى أن واردات السيارات الأوروبية تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وضع الاتحاد الأوروبي مجددا تحت الضغط.

وهدّدت المفوضية بأنها سترّد بشكل سريع في حال فرضت واشنطن رسوما جمركية عقابية وقالت إنها أعدت تحسباً لذلك لائحة سلع أميركية بقيمة 20 مليار يورو.