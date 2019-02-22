مسؤول تجاري أمريكي: الصين لم تقدم حتى الآن إجابات واضحة بشأن الملكية الفكرية

قال مسؤول بارز بوزارة الزراعة الأمريكية اليوم إن المفاوضين الصينيين في محادثات التجارة لم يقدموا حتى الآن إجابات واضحة بشأن كيف ستعالج بكين مطالب واشنطن لمزيد من الحماية للملكية الفكرية الأمريكية وهي مسألة جوهرية في المفاوضات لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين.

وأبلغ تيد ماكيني وكيل وزارة الزراعة لشؤون التجارة الصحفيين "هل كل الإجابات القادمة تقول بوضوح 'إننا سنوقف سرقة الملكية الفكرية، وإننا سنوقف النقل القسري للتكنولوجيا، وإننا سنجري تغييرات هيكلية؟ هذا لم يحدث حتى الآن. لكننا لم ننته بعد".