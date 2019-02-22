الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على ارتفاع طفيف

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة بفضل آمال بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن هبوط أسهم كرافت هاينز 26 بالمئة أثر سلبا على قطاع السلع الاستهلاكية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 55.64 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 25906.27 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 بمقدار 5.79 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 2780.67 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 21.93 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 7481.63 نقطة.