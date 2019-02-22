المزارعون الأمريكيون يتلقون 7.7 مليار دولار في مساعدات مرتبطة بالرسوم الجمركية

قال وكيل وزارة الزراعة الأمريكي وليام نورثي اليوم إن الوزارة دفعت 7.7 مليار دولار حتى الآن إلى المزارعين لتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن فرض رسوم جمركية.

وتعهدت إدارة الرئيس دونالد ترمب بدفع مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمساعدة في تعويض خسائر في صادرات المحاصيل الزراعية التي تضررت بشدة من رسوم جمركية فرضتها بكين ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات من الصين.