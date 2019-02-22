ارتفاع التضخم الأساسي بمنطقة اليورو في يناير

أظهرت بيانات اليوم أن التضخم العام في أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو تباطأ قليلا خلال يناير بسبب تراجع حاد في نمو أسعار الطاقة، لكن التضخم الأساسي الذي يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرارته بشأن السياسة النقدية ارتفع قليلا.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفضت واحدا بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني لتسجل زيادة نسبتها 1.4 بالمئة على أساس سنوي، بما يتماشى مع تقديرات سابقة وتوقعات السوق.

وتباطأت أسعار الطاقة، التي انخفضت 0.9 بالمئة على أساس شهري وارتفعت 2.7 بالمئة مقارنة مع يناير كانون الثاني 2018، بشدة من زيادة نسبتها 5.5 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول وارتفاع قدره 9.1 بالمئة في نوفمبر.

وباستثناء المكونات التي تتسم بالتقلب، مثل الطاقة والغذاء غير المُصنع، أو ما يُطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، تكون الأسعار قد انخفضت 1.2 بالمئة على أساس شهري لتسجل زيادة نسبتها 1.2 بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعا من 1.1 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.