انخفاض التضخم في المغرب إلى 0.5% في يناير

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد انخفض إلى 0.5 بالمئة خلال يناير من 1.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وزاد التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 2.3 بالمئة في يناير مقارنة مع 1.3 بالمئة في ديسمبر. وتراجع تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.8 بالمئة في يناير من 1.8 بالمئة في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.3 بالمئة من 0.7 بالمئة في ديسمبر.