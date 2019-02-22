أسعار النفط مستقرة بفعل آمال تجارية وسط ضغوط الإمدادات الأمريكية القياسية

عوضت أسعار النفط الخسائر التي منيت بها في وقت سابق من اليوم الجمعة وارتفعت بدعم من استمرار خفض الإمدادات من منظمة أوبك وآمال باحتمال توصل واشنطن وبكين قريبا إلى نهاية للنزاع التجاري القائم بينهما.

لكن على الرغم من هذا، ظلت الأسعار دون مستوى ذروة 2019 الذي بلغته في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث سجل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام مستوى قياسيا عند 12 مليون برميل يوميا وارتفعت صادراتها أيضا.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بزيادة قدرها ثمانية سنتات عن التسوية السابقة. لكن السعر يقل عن مستوى 67.38 دولار للبرميل المسجل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 57.06 دولار للبرميل، لكن هذا دون أعلى مستوى في 2019 الذي سجلته هذا الأسبوع عندما بلغت 57.55 دولار للبرميل.