مؤشر نيكي الياباني ينهي موجة مكاسب استمرت 4 جلسات بفعل بيانات أمريكية

أنهى المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة موجة أرباح استمرت على مدى أربع جلسات متتالية مع تضرر المعنويات من بيانات اقتصادية أمريكية هزيلة، على الرغم من أن المزيد من الإشارات على تقدم في مباحثات التجارة الأمريكية الصينية كبح عمليات البيع.

وانخفض المؤشر القياسي 0.2 بالمئة إلى 21425.51 نقطة، بينما حقق مكسبا بلغ 2.5 بالمئة للأسبوع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة هبطت في ديسمبر كانون الأول.

كما انخفض مؤشر بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي لأنشطة الأعمال في الإقليم الأطلسي الأوسط الأمريكي خلال فبراير شباط إلى أدنى مستوى منذ مايو أيار 2016.

وأشار تقرير آخر إلى أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة انخفضت الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015.

وتباين أداء أسهم الشركات المصدرة، حيث انخفض سهم تويوتا 0.2 بالمئة، بينما ارتفع سهم هوندا موتور 0.7 بالمئة، ونزل سهم هيتاشي 0.8 بالمئة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1609.52 نقطة.