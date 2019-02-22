السعودية والصين توقعان 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين صباح اليوم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين .

وعقب ذلك رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، بينما رأس الجانب الصيني معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ.

وتم خلالها التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، ومجالات التنسيق في الشأن السياسي والأمني، بالإضافة إلى بحث تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية، واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.

بعد ذلك وقع ولي العهد ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

ثم جرى بعد ذلك التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وهي:

- اتفاقية التعاون في النقل البحري بين الحكومتين الصينية والسعودية، وقعها عن الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، بينما وقعها عن الجانب الصيني وزير المواصلات السيد لي شياوبنغ.

- مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية بشأن دفع المشاريع ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار (المجموعة الثانية)، وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح السيد جيهي نينغ.

- مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الصينية ووزارة التجارة والاستثمار بالمملكة بشأن تشكيل فريق العمل لتيسير التجارة، وقعها عن الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحربي، وعن الجانب الصيني نائب وزير التجارة السيد تشيان كمينغ.

- اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يانبيان بمقاطعة جيلين، وقعها عن الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، فيما وقعها عن الجانب الصيني معالي نائبة وزير المالية السيدة تسو جيايي.

- اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق ولوشان بمقاطعة سيتشوان، وقعها عن الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، بينما وقعها عن الجانب الصيني معالي نائبة وزير المالية السيدة تسو جيايي.

- اتفاقية بين وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقعها عن الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب وزير الأمن العام السيد لين روي.

- مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي معالي المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب رئيس الهيئة الوطنية للطاقة السيد لي فانرونغز.

- محضر الاجتماع بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية، وقعه عن الجانب السعودي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبد الله القرني، بينما وقعه عن الجانب الصيني نائب وزير الأمن العام السيد لين روي.

- مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، وقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم، بينما وقعها عن الجانب الصيني رئيس الهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية السيد شن تشانغيوي.

- مذكرة تفاهم بشأن المشاركة في الاستثمار في مجموعة مشاريع للطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة شركة (أكوا باور) محمد أبونيان، بينما وقعها عن الجانب الصيني المدير العام لصندوق طريق الحرير وانغ يانتشي.

- اتفاقية تعاون لاستحواذ شركة أرامكو على 9 % من مشروع جي جيانج للبتروكيماويات لإنتاج منتجات تكرير وايثيلين وبار از ايلين (PX)، وقعها عن الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، فيما وقعها عن الجانب الصيني عمدة مدينة تشوشان السيد خه تشونغ وي.

- اتفاقية بين شركة أرامكو السعودية وشركة شمال الصين الصناعية (نورينكو) وشركة شينتشنغ الاستثمارية لمدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد، وقعها عن الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، بينما وقعها عن الجانب الصيني حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة لياونينغ السيد تانغ بيجيون ورئيس مجلس إدارة شركة نورينكو السيد كايهي جيا.

