الدولار يصعد بدعم «المركزي الأمريكي» والذهب دون ذروة 10 أشهر

ارتفع الدولار بعد أن أنعش محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" توقعات زيادة محتملة لأسعار الفائدة هذا العام، في حين تراجع الدولار الأسترالي بفعل توقعات لتيسير السياسة النقدية، وحظر صيني على الفحم الأسترالي، بينما ظل الذهب دون ذروة عشرة أشهر.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت العملة الأمريكية قليلا مقابل الين وقلصت خسائرها مقابل اليورو مساء الأربعاء، بعد أن قال مجلس الاحتياطي في محضر أحدث اجتماعاته في كانون الثاني (يناير)، "إن الاقتصاد وسوق العمل الأمريكيين ما زالا يتمتعان بالقوة، ما حفز بعض التوقعات لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة منافسة، 0.17 في المائة إلى 96.614، مبتعدا عن أدنى مستوى في أسبوعين 96.286 الذي سجله يوم الأربعاء.

وانخفض الدولار قليلا مقابل الين إلى 110.735 ين بعد أن ارتفع 0.25 في المائة، ولم يسجل اليورو تغيرا يذكر عند 1.1331 دولار بعد أن ابتعد عن أعلى مستوى في أسبوعين 1.1371 دولار الذي بلغه الأربعاء.

وكان الدولار الأسترالي من العملات التي سجلت تحركات كبيرة في آسيا، إذ انخفض في أحدث التعاملات 0.95 في المائة إلى 0.7095 دولار أمريكي في جلسة متقلبة.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.15 في المائة إلى 1.3031 دولار مواصلا الابتعاد عن أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع 1.3109 دولار الذي لامسه في اليوم السابق.

وارتفع اليوان الصيني لفترة وجيزة لكن دون المستوى المهم 6.7 يوان للدولار، ليسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن ذكر المفاوضون الأمريكيون والصينيون أنهم قد يتوصلون إلى الخطوط العريضة لاتفاق ينهي الحرب التجارية بين البلدين.

وفي السوق الفورية، فتح اليوان في التعاملات داخل الصين عند 6.7200 يوان للدولار، وقفز إلى 6.6920 يوان خلال الجلسة وهو أقوى مستوى منذ 31 كانون الثاني (يناير).