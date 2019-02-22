26 صومعة حبوب في السعودية طاقتها التخزينية 3.3 مليون طن

بلغ عدد صوامع الحبوب الموزعة على مناطق السعودية، نحو 26 صومعة، بطاقة تخزينية 3.3 مليون طن موزعة على مناطق المملكة، وزعت على 2.58 مليون طن طاقة تخزينية لصوامع حكومية و725 ألف طن لصوامع تابعة لشركات المطاحن.

وفقا لأحدث بيانات للمؤسسة العامة للحبوب، فإن مدينة الرياض تصدرت بنحو 535 ألف طن عبر أربع صوامع، ثم وادي الدواسر بطاقة تخزينية بلغت نحو 500 ألف طن عبر صومعتين.

ثم جاءت القصيم بطاقة تخزينية بلغت نحو 485 ألف طن عبر ثلاث صوامع، ثم حائل بـ 300 ألف طن عبر ثلاث صوامع أيضا.

وفقا للأنظمة، فإن المؤسسة العامة للحبوب، تتولى إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته وتطويره، إضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه، ولها في سبيل تحقيق ذلك - دون حصر – عدة مهمات واختصاصات.

من هذه المهمات، إنشاء صوامع، مع الاحتفاظ بملكيتها أو الترخيص للغير بإنشائها أو الدخول معهم في شراكات وذلك على أسس تجارية، فضلا عن تهيئة نشاط الصوامع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير نشاط الصوامع، ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.

ذلك علاوة على الاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع، والترخيص لمزاولة تشغيل نشاط الصوامع وفقا للأنظمة والشروط المتعلقة بذلك، إضافة إلى وضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ تلك المعايير.

كما تضمنت وضع القواعد اللازمة لإدارة نشاط الصوامع طبقا للنظم والأساليب الدولية، والعمل على حماية مصالح المستهلكين المتعلقة بمنتجات نشاط الصوامع ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم.

في سياق ذي صلة، وقعت المؤسسة العامة للحبوب أمس مذكرة تفاهم تعد الأولى من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال إطلاق مؤشر الفقد والهدر في الغذاء في المملكة بالكشف عن نتائج المسح الميداني الشامل للبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة.

وتضمنت الاتفاقية خدمة الأهداف الاستراتيجية لرؤية الوطن، والوصول قبل عام 2030 إلى صورة ذهنية ثابتة عن السعودية بصفتها أكثر البلدان والمجتمعات حفظا للطعام وأقلها هدرا.

ونصت الاتفاقية التي وقعها عن المؤسسة المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة، على تطوير مفاهيم وتطبيقات جديدة لتوعية المجتمع للحد من الهدر والفقد من الغذاء، وتكثيف الأفكار والأدوات الهادفة إلى تعزيز تقدير النعمة.

وفقا لـ "واس"، قال الفارس "تدعم الاتفاقية مبادرة البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الأغذية في المملكة التي أطلقتها المؤسسة وتنفذها على أربع مراحل، عبر مجموعة الشراكات الوطنية التي تصب في هدف مجتمعي رئيس، هو تقليص الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية وابتكار وسائل جديدة لإدارة الغذاء وإعادة تدوير فائض الطعام.

يذكر أن الدراسة الميدانية التي تمت في 35 مدينة في مختلف مناطق المملكة لقياس حجم الفقد والهدر في الغذاء، التي قامت المؤسسة العامة للحبوب بتنفيذها وأعلنت نتائجها أمس، كشفت أن نسبة الفقد والهدر في الغذاء في المملكة بلغت 33.1 في المائة في السنة.