الأسهم السعودية تتراجع 19 نقطة رغم سيطرتها على معظم الخسائر وقت «المزاد»

تراجعت الأسهم السعودية لتغلق عند 8547 نقطة فاقدة 19 نقطة بنسبة 0.23 في المائة وتراجعت القيمة السوقية بنحو خمسة مليارات ريال لتصل إلى 2.03 تريليون ريال، بضغط من قطاع المصارف بقيادة "الأهلي". بينما تراجع مؤشر "ام تي 30" بنسبة أكبر بلغت 0.28 في المائة ليخسر ثلاث نقاط ويغلق عند 1262 نقطة، ما يظهر تراجع الأسهم القيادية بنسبة أكبر من بقية الشركات. السوق لا تزال تحافظ على المسار الجانبي فخلال شهر تقريبا تتداول داخل نطاق واحد فانحصرت الإغلاقات بين مستويات 8620 نقطة و8520 نقطة، ما يزيد صعوبة معرفة اتجاه السوق، في إكمال الارتفاعات أو الدخول في موجة جني أرباح، خاصة في ظل عدم ظهور معظم نتائج الشركات، والمؤشر أصبح يتداول عند مستويات الدعم 8500-8460 نقطة.

واستطاعت السوق أن تسيطر على معظم الخسائر في وقت المزاد، ما قد يشير إلى وجود اهتمام المشترين عند الأسعار الحالية بعد تراجع الأسعار أثناء الجلسة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8567 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8573 نقطة رابحا 0.08 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8512 نقطة فاقدا 0.64 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8547 نقطة فاقدا 19 نقطة. وارتفعت السيولة 2 في المائة بنحو 42 مليون ريال لتصل إلى 1.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 24 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو مليوني سهم متداول لتصل إلى 77 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.14 في المائة. وتراجعت الصفقات 6 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة لتصل إلى 72 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 0.6 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 431 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 416 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 214 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ميفك ريت" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 8.66 ريال، يليه "الاتحاد" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 25.80 ريال، وحل ثالثا "إعمار" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 9.91 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أميانتيت" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 6.11 ريال، يليه "الخضري" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 4.74 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 2.67 في المائة ليغلق عند 13.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 195 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 165 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 5 في المائة بقيمة 91 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية