34.8 مليار ريال أودعها «حساب المواطن» في حسابات المستفيدين





بلغ معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الخامسة عشرة لبرنامج حساب المواطن 0.7 في المائة، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد مقارنة بالدفعة الماضية التي بلغ عدد مستفيديها 3.70 مليون، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر شباط (فبراير) 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين المصرفية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 34.8 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44 في المائة من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، موضحا بأن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61 في المائة من إجمالي المستفيدين، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39 في المائة، وأشارت أرقام البرنامج بأن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7 في المائة فيما بلغت نسبة الذكور 93 في المائة، وأوضحت تفاصيل الدفعة بأن المستقلات الإناث شكلن 53 في المائة فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47 في المائة، كما أفصحت أرقام الدفعة الخامسة عشرة بأن 85 في المائة من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.2 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 15 في المائة على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وشدد المتحدث الرسمي للبرنامج على ضرورة الإفصاح عن البيانات والدخل بشكل دقيق ومحدد، مبينا بأن عدم إفصاحهم عن بعض البيانات أدى إلى حرمانهم من الاستحقاق في هذه الدفعة، داعيا المستفيدين إلى زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، وذلك لتحديث بياناتهم أو تعديلها في حال طرأ أي تغير عليها.