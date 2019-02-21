السفير آل جابر يلتقي وفدا من الكونجرس الأمريكي

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر ومنسوبي البرنامج، وفدًا زائرًا من الكونجرس الأمريكي وذلك بمقر البرنامج بالرياض اليوم.

وضمّ الوفد، مستشارة السياسية الخارجية للسيناتور بوب ميننديز "سارا اركن"، ومستشار السياسة لممثل الكونجرس الجمهوري ستيف سكاليس "دان سادلو سكي" وموظفة لجنة الشؤون الخارجية الأمريكية "ميرا ريسنيك".

وقُدم خلال اللقاء عرض مرئي يتضمّن جهود المملكة العربية السعودية الإنسانية وجهود المملكة التنموية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للأشقاء اليمنيين، كما بحثت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.