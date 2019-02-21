ترمب يهدد بفرض رسوم وشيكة على واردات السيارات الأوروبية.. وبروكسل تتعهد بالرد

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس بفرض رسوم على السيارات الأوروبية المستوردة في حال عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "الفرنسية"، ذكر ترمب للصحافيين ردا على سؤال بشأن فرض رسوم جديدة "نحن بصدد التفاوض. في حال عدم إبرام الاتفاق نعتمد الرسوم".

ويأخذ التهديد الجديد لترمب لصناعة السيارات الأوروبية منحى مختلفا إذ يأتي بعد يومين من صدور تقرير لوزارة التجارة قالت مصادر "إنه توصل إلى أن واردات السيارات الأوروبية تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي".

ويمكن لذلك التقرير أن يمهد الطريق أمام البيت الأبيض لفرض رسوم في غضون 90 يوما، في خطوة تعهدت بروكسل بالرد عليها بالمثل.

واستخدمت واشنطن مسألة الأمن القومي لفرض رسوم مرتفعة على الصلب والألمنيوم المستورد، ما استدعى على الفور ردا مماثلا من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين.

وفي إحدى خطواته الأكثر تشددا ضد شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على سيارات أوروبية، مستهدفا بشكل خاص ألمانيا التي يرى أنها ألحقت الأذى بصناعة السيارات الأمريكية.

وتوصل ترمب إلى هدنة مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب اجتماع في تموز (يوليو) مع جان-كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، غير أنه عبر عن الاستياء إزاء وضع المحادثات.

وقال ترمب "نسعى للتوصل إلى اتفاق. إبرام اتفاق معهم، الاتحاد الأوروبي، صعب للغاية. التعاطي معهم كان صعبا جدا لفترة من الزمن، لسنوات، سنوات عدة".

لكن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد، ويتعين على المفوضية الأوروبية الحصول على تفويض لها من الدول الأعضاء قبل الدخول في محادثات، ويلتقي وزراء التجارة لدول الاتحاد الأوروبي في بوخارست اليوم الجمعة لمراجعة المقترح.

غير أن هناك خلافات بين الجانبين بشأن الأجندة، فأهداف المفاوضين الأمريكيين تتضمن الزراعة فيما يصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن ذلك خارج البحث، وأن المحادثات ستكون محصورة في سلع صناعية ومسائل تنظيمية.

ويجري البيت الأبيض أيضا محادثات شائكة ومهمة مع الصين سعيا للتوصل إلى حل للنزاع التجاري الذي تم خلاله تبادل رسوم عقابية بين بكين وواشنطن.

وأفاد تلفزيون "بلومبيرج" أمس أنه من المتوقع أن تقترح الصين إنفاق 30 مليار دولار إضافية على واردات زراعية من الولايات المتحدة.

واستأنف كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين أمس مفاوضات شاقة تهدف إلى تضييق الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك قبل ثمانية أيام من انتهاء هدنة تجارية بين البلدين.