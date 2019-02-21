مبيعات المساكن القائمة في أمريكا تهبط لأدنى مستوى في ثلاث سنوات

هبطت مبيعات المساكن القائمة في ِأمريكا في يناير إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات في حين سجلت الأسعار ارتفاعا متواضعا، مما يشير إلى مزيد من الانحسار في القوة الدافعة لسوق الإسكان.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الخميس إن مبيعات المساكن القائمة انخفضت 1.2 بالمئة إلى معدل سنوي بلغ 4.94 مليون وحدة.

وذلك هو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2015 ويقل كثيرا عن متوسط توقعات المحللين الذي كان يشير إلى معدل قدره 5.0 ملايين وحدة.

وجاء الهبوط في يناير بعد أشهر من الضعف في سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم. وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المساكن القائمة 8.5 بالمئة في يناير .

وارتفع متوسط أسعار المساكن القائمة الشهر الماضي 2.8 بالمئة عن مستواه قبل عام إلى 247500 دولار، وهى أقل زيادة منذ فبراير شباط 2012.