ولي العهد يزور سور الصين ويطلع على معالمه التاريخية والحضارية

زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم سور الصين العظيم واطلع على معالمه التاريخية والحضارية، وذلك خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في المملكة وعدد من المسئولين، وتأتي الزيارة ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد إلى الصين حاليا بتوجيه خادم الحرمين الشريفين.