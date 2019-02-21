"السعودية للكهرباء" تستعرض برنامج "بناء" لتوطين الصناعات الكهربائية محليا

عقدت الشركة السعودية للكهرباء أمس الاجتماع الأول لمناقشة واستطلاع القضايا والتحديات التي تواجه المقاولين وذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة المقاولات في غرفة الشرقية بحضور عدد من ممثلي قطاعات الشركة يتقدمهم سليمان الحبيشي نائب رئيس أول لخدمات الإمداد والعقود وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وحمد الحماد رئيس لجنة المقاولات وأعضاء لجنة المقاولات.

وأوضح الحبيشي أن الاجتماع ناقش آلية تأهيل المقاولين وفرص قطاع المقاولات في الشركة السعودية للكهرباء وفرص التعاون المشترك بين المقاولين المحليين والشركة. مؤكدا أن الشركة تعمل بشكل مستمر لتطوير وتحسين إجراءاتها من أجل تعظيم المحتوى المحلي في عقود مشاريعها وكذلك من خلال الإستراتيجية الجديدة للتوطين ضمن برنامجها بناء وتوظيف القدرات الوطنية "بناء" حيث يعد البرنامج إستراتيجية متكاملة لتوطين الصناعات والخدمات بدأتها الشركة مع بداية العام الجاري 2019. تماشيا مع رؤية المملكة 2030 من خلال توجيه الدعم اللازم للمنشآت الوطنية التي تساهم بشكل أكبر في عملية التوطين.

فيما قدم المهندس نايف البكران مدير إدارة التوطين والتأهيل بالنيابة عرضا تعريفيا عن برنامج "بناء" الذي يحتوي على 3 مبادرات تسهم بشكل فعلي في عملية تطوير المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.