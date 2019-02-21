الصين قد تقترح زيادة 30 مليار دولار في وارداتها الزراعية من أمريكا

أفادت بلومبرج اليوم الخميس أن من المتوقع أن تقترح الصين إنفاق 30 مليار دولار إضافية على واردات زراعية من الولايات المتحدة سنويا.

كانت رويترز ذكرت أمس الأربعاء أن الصين والولايات المتحدة تتفقدان قائمة تحوي عشرة سبل تتيح للصين خفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة من بينها شراء منتجات الزراعة والطاقة وسلع أخرى.

ويعمل مفاوضون تجاريون من أكبر اقتصادين في العالم قبيل موعد نهائي يحل في الأول من مارس لتخفيف توترات التجارة بعد أن فرضت بكين وواشنطن رسوما تجارية متماثلة على واردات كل منهما.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قالت إن البلدين يحرزان تقدما في محادثات التجارة وأشار ترمب إلى أنه منفتح على التراجع عن الموعد النهائي الذي يحل في مارس .

ولم يرد البيت الأبيض ومكتب الممثل التجاري الأمريكي على طلبات للتعليق حتى الآن.