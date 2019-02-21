انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع زاد لأعلى مستوى في أكثر من عام بما يشير إلى أن سوق العمل تتباطأ.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 23 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 216 ألفا في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير .

لكن وزارة العمل قالت إن الطلبات في كاليفورنيا وفرجينيا وهاواي وبورتوريكو جرى تقديرها الأسبوع الماضي بسبب عطلة يوم الرؤساء. وقد يفاقم ذلك الانخفاض في الطلبات.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبات إلى 229 ألفا في الأسبوع السابق. وزاد المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار أربعة آلاف إلى 235 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوياته منذ يناير 2018.