طائرة بدون طيار تعطل الرحلات الجوية في مطار دبلن

تم تعليق الرحلات الجوية لفترة وجيزة في مطار دبلن اليوم الخميس بعد رصد طائرة بدون طيار ، في أعقاب حوادث مماثلة وقعت في الآونة الأخيرة في مطارين رئيسيين في لندن.

وكتب المطار على تويتر :"لأسباب تتعلق بالسلامة ، نعلق عمليات الطيران مؤقتا في مطار دبلن بسبب التأكد من رؤية طائرة بدون طيار في أجواء المطار".

وأعلن المطار استئناف العمليات بشكل طبيعي بعد التغريدة الأولى بنحو 15 دقيقة .

وكان وزير النقل الأيرلندي شين روس قد أعلن عن مراجعة للأمن في مطارات البلاد بعد أن تسبب نشاط الطائرات بدون طيار في اضطراب شديد للرحلات الجوية في مطار جاتويك في لندن لأكثر من 48 ساعة في أواخر ديسمبر.

ونقلت صحيفة "تايمز" اليوم الخميس عن مصادر لم تكشف هويتها قولها إن الشرطة تحقق في احتمال أن يكون موظف ساخط أو شخص آخر لديه معرفة جيدة بتخطيط المطار قد تسبب في تعطيل مطار جاتويك.

كما تسبب توغل طائرة بدون طيار في تعطيل العديد من الرحلات الجوية في مطار هيثرو ،أكبر مطارات لندن، لعدة ساعات في الثامن من يناير الماضي.