تراجع أرباح "كانتاس أيروايز" بسبب ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس أيروايز" اليوم الخميس تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 3ر16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

بلغ صافي أرباح الشركة خلال الفترة من تموز/يوليو إلى كانون أول/ديسمبر الماضيين 498 مليون دولار أسترالي (357 مليون دولار أمريكي) بانخفاض نسبته 3ر16% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد أرباحا صافية قيمتها 595 مليون دولار أسترالي.

وقال "آلان جويس" الرئيس التنفيذي لشركة الطيران إنه سعيد بطريقة تعامل الشركة مع التحديات التي واجهتها حيث حققت أرباحا رغم ارتفاع قيمة فاتورة الوقود خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 27% إلى 416 مليون دولار.

وأضاف ان "أسعار النفط المرتفعة كانت عنصرا معاكسا قويا وتحركنا بسرعة لكي نسترد أكبر قدر ممكن من الزيادة في تكاليف الوقود .. تعويض الزيادة في أسعار الوقود على الخطوط المحلية أسهل من الخطوط طويلة المدى التي يمثل الوقود نسبة أكبر من نفقاتها".

وقد حققت الخطوط الداخلية لشركة الطيران الأسترالية أرباحا قياسية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مع زيادتها بنسبة 1% إلى 656 مليون دولار، حيث تستحوذ كانتاس على نحو ثلثي سوق الخطوط الداخلية في أستراليا.

في الوقت نفسه تراجعت أرباح تشغيل الشركة والتي تحظى باهتمام أكبر من جانب المستثمرين والمحللين بنسبة 18% إلى 780 مليون دولار.