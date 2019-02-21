ارتفاع أسهم شركات الطيران الصينية مع صعود اليوان

سجلت أسهم شركات الطيران الصينية مكاسب ملحوظة خلال تعاملات اليوم الخميس في أسواق المال مدعومة بارتفاع قيمة اليوان الصيني امام الدولار في ظل توقعات بتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية الدائرة بين الجانبين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "بن كونج" الرئيس التنفيذي لشركة "كيه.جي.آي آشيا" القول إن ارتفاع قيمة العملة الصينية سيقلل القيمة الحقيقية للديون المستحقة على شركات الطيران والمقومة بالدولار.

وارتفع سهم شركة "أير تشاينا" اليوم بنسبة 9% في بورصة هونج كوزنج، قبل أن تتقلص المكاسب إلى 6. 7% مع اقتراب نهاية التعاملات حيث وصل السهم إلى أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو .2018 وارتفع سعر سهم "تشاينا إيسترن أيرلاينز" خلال التعاملات بنسبة 8. 5% وسهم "تشاينا ساوزرن أيرلاينز" بنسبة 5ر10% ليقترب من أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2018 أيضا. وفي بورصات الصين ارتفع سهم "أير تشاينا" بنسبة 5ر5% في تعاملات شنغهاي. وارتفع سهم "تشاينا إيسترن أيرلاينز" بنسبة 3ر4% وسهم "تشاينا ساوزرن أيرلاينز" بنسبة 1ر4%