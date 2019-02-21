"نيكي" يرتفع لليوم الرابع بفعل آمال التجارة الأمريكية الصينية

عكس المؤشر نيكي الياباني اتجاهه ليغلق مرتفعا بفضل التفاؤل حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية وهو ما رفع أسهم الشركات المنكشفة انكشافا كبيرا على الصين مثل ياسكاوا إلكتريك وفانوك.

نشرت رويترز أن كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين يعكفون هذا الأسبوع على صياغة ستة اتفاقات واسعة النطاق تستهدف تسوية معظم القضايا العالقة في حربهما التجارية المستعرة منذ سبعة أشهر.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.2 بالمئة عند 21464.23 نقطة، بعد أن ظل المؤشر القياسي منخفضا معظم فترات اليوم. وبهذا يصعد المؤشر لليوم الرابع على التوالي.

وصعدت أسهم ياسكاوا 2.2 بالمئة وزاد سهم فانوك قليلا بعد انخفاضه في المعاملات الصباحية.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1613.50 نقطة.