كاريكاتير 2019/02/21

كاريكاتير
- 10 جهات حكومية تفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر
- وزير الثقافة يكرم إبراهيم القاضي في نيودلهي
- الحالة المعجزة.. طفل بلا دماغ يحير العلماء
- ولي العهد يصل إلى الصين في زيارة رسمية
- "الشورى" يطالب بإستثناء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة
- بوتين يدعم الأسر التي لديها عدة أطفال بـ7000 دولار
- السعودية: أكثر من مليوني سائح ضخوا 1.5 مليار ريال في إجازة منتصف العام
- "معادن" ترصد أكبر ميزانية للاستكشاف في تاريخ التعدين السعودي
- «ستاندرد آند بورز»: الليرة التركية ستنخفض حتى 2022
- "التجارة": 30% من إجمالي الغرامة مكافأة للمبلغين عن التستر التجاري
أضف تعليق