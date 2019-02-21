الوفد الإعلامي يبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات الإخبارية

التقى الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند أمس في العاصمة نيودلهي، عددا من الإعلاميين في وسائل الإعلام الهندية.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش الملتقى السعودي ــ الهندي، بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته.
وأكد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة والهند.
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