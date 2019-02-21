الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من محادثات التجارة

ساعدت محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بينما سجلت أسهم سينسبري هبوطا حادا متأثرة بتهديد بوقف اندماج.

وقاد المؤشر داكس الألماني المثقل بشركات التصدير مكاسب السوق بصعوده 0.8 بالمئة في حين زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن محادثات التجارة مع الصين تسير على ما يرام.

وجاء مؤشر قطاع السيارات في مقدمة الرابحين بقفزة بلغت 2.4 في المئة.

لكن سلسلة المتاجر البريطانية سينسبري ومصرف سويد بنك السويدي عكرا صفو الصورة الإيجابية العامة.

وهوت أسهم سينسبري 18.5 بالمئة بعد أن قالت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا إن اندماجها مع أسدا يجب وقفه أو أنه يحتاج إلى تنازلات كبيرة.

وأنهى مؤشر شركات التجزئة البريطانية جلسة التداول منخفضا 2.9 بالمئة مع هبوط أسهم منافسين مثل موريسون 5.3 بالمئة.

وأغلقت أسهم سويد بنك منخفضة 13.6 بالمئة بعد أن قالت استونيا إنها تحقق في مزاعم تربط المصرف السويدي بصفقات مشبوهة في البلاد تتضمن دانسكه بنك الدنمركي.