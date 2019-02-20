اختراع جديد .. تحكم بهاتفك وأجهزة المنزل بالإشارة

يبدو جهاز Litho للوهلة الأولى أداة غريبة كالتي تستخدم في أفلام الخيال العلمي، لكنه في الواقع جهاز تحكم ذكي، يمكن مستخدميه من القيام بعديد من المهام والتحكم في الأجهزة الذكية عن بعد.

ويمكن جهاز "Litho" الذي يرتدى في الإصبعين الوسطى والسبابة، مستخدميه من تشغيل وإغلاق كثير من الأجهزة الذكية والهواتف عن بعد دون لمسها، من خلال تحريك الأصابع في الهواء.

كما يمكنهم من إطفاء الإضاءة أو إغلاق الستائر والكهربائيات، فضلا عن إضافة مزيد من المتعة للألعاب، ووضع مخططات تصورية للمواقع.

ويدمج الجهاز بين قدرات التحكم في الحركة، والردود التفاعلية باللمس، بفضل لوحة متمركزة في الجزء السفلي منه، التي يمكن استعمالها بأسلوب التمرير والسحب والإشارة.

وطبقا لرئيس قسم التصميم الذي أشرف على الاختراع، نات مارتن، فإن أداة التحكم متوافقة مع منصة شركة "أبل" لتقنية الواقع المعزز التي تعرف باسم ARKit، وفق ما ذكر موقع "فيرج" التقني.

ويأمل مطورو الاختراع، وهم ثلاثة بريطانيين، بطرحه في الأسواق مع نهاية العام الجاري بسعر يقل عن 100 دولار.

يذكر أنه يمكن الاستفادة من تقنية ARKit في شتى مجالات الحياة، مثل رسم ديكور المنزل. وتعاونت "أبل" مع شركة IKEA الهولندية المتخصصة في صناعة الأثاث من أجل دعم هذه التقنية، بحيث إن المستخدم ومن خلال أحد التطبيقات يمكنه تصميم الديكور المناسب لمنزله، وطلبه وفق ذوقه، ويمكنه مشاهدة النتائج مباشرة أمامه، كما لو كانت واقعية.