ترمب: قرار الرسوم الجمركية على السيارات يتوقف على التوصل لاتفاق تجاري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إن قرارا بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على واردات السيارات يتوقف على التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا.

ومتحدثا إلى الصحفيين أثناء اجتماع في البيت الأبيض مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، قال ترمب إن الرسوم الجمركية على السيارات هى شيء تدرسه إدارته.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن الرئيس الأمريكي وعده بأنه لن يفرض رسوم استيراد إضافية على السيارات الأوروبية في الوقت الحاضر.