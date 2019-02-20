أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي انخفاض ثقة المستهلكين الأتراك إلى 57.8 نقطة في شباط (فبراير) من 58.2 في كانون الثاني (يناير).
وبحسب "رويترز"، فقد سجل مؤشر ثقة المستهلك 57.6 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر)، أدنى مستوياته في نحو عشر سنوات، حيث يشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة متشائمة وينبغي أن يتجاوز 100 نقطة لكي ينبئ بالتفاؤل.
وكان إنتاج الصناعات التحويلية المعدل في ضوء التقويم تراجع بنحو 9.8 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر)، مواصلا الانخفاض للشهر الرابع على التوالي وسط تباطؤ اقتصادي حاد.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع الإنتاج الصناعي 1.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) على أساس معدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي انخفاض الإنتاج 7.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018.
واستمر انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية خلال كانون الثاني (يناير) مع استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.
واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية عند 44.2 في الشهر الماضي مقارنة بكانون الأول (ديسمبر)، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقا لما ذكرته لجنة من غرفة إسطنبول للصناعة "وآي.إتش.إس ماركت".
وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا 4.2 في المائة في كانون الثاني (يناير)، حيث بلغ 78.5 نقطة، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز الـ100 نقطة، بينما يشير إلى توقعات متشائمة عندما يقل عن هذا المستوى.
- نظرة تشاؤمية للاقتصاد التركي .. تراجع ثقة المستهلك إلى 57.8 نقطة في فبراير
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