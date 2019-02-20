ممتلكات البحرين بصدد جمع 600 مليون دولار من بيع صكوك

أظهرت وثيقة من بنك مشارك في ترتيب إصدار للصكوك لشركة ممتلكات البحرين القابضة، أن صندوق الثروة السيادية للبلد الخليجي بصدد جمع 600 مليون دولار من بيع صكوك بعائد قدره 5.625 في المئة.

وبدأت ممتلكات التسويق للصكوك في وقت سابق اليوم الأربعاء، بسعر استرشادي مبدئي عند حوالي 6.25 في المئة. واجتذبت عملية بيع الصكوك أوامر اكتتاب بنحو أربعة مليارات دولار.

وتم تعيين بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي والبحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.