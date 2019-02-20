الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على استقرار مع تقييم المستثمرين

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم الأربعاء بينما يعكف المستثمرون على تقييم أحدث التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 19.06 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 25872.26 نقطة بينما انخفض المؤشر ستاندر آند بورز500 الأوسع نطاقا 0.71 نقطة، أو 0.03 بالمئة إلى 2779.05 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.54 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 7490.31 نقطة.