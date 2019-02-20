ولي العهد يلتقي مدراء الشركات الهندية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في نيودلهي اليوم عددا من الرؤساء التنفيذيين ومدراء كبرى الشركات الهندية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك. وجرى خلال اللقاء استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق رؤية سوفت بنك والاستفادة منها في روية المملكة 2030 والتنويع الاقتصادي وتشجيع ثقافة الابتكار في المملكة. حضر اللقاء الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة.

كما التقى ولي العهد في نيودلهي اليوم موكيش امباني رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس. وجرى خلال اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المجموعة بكافة فروعها في التقنية والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى استعراض مجالات الاستثمار في الهند في البترول والغاز. حضر اللقاء الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة.