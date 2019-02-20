بورصة مصر تربح 3.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين المصريين، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 0.38 في المئة مسجلًا 15213.54 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 0.31 في المئة ليصل إلى 719.66 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي فقد 0.21 في المئة من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1818.59 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 3.1 مليار جنيه ليصل إلى 839.5 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 2.2 مليار جنيه.