محافظ المركزي التونسي يرى أن رفع الفائدة لا يكفي لكبح التضخم

قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء إن رفع أسعار الفائدة لا يكفي لكبح التضخم، وهناك حاجة إلى إجراءات أخرى.

ورفع المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي إلى 7.75 في المئة، من 6.75 في المئة أمس الثلاثاء، لمواجهة ارتفاع التضخم، في ثالث زيادة من نوعها في الإثني عشر شهرا الماضية.

وأبلغ العباسي الصحفيين أن العجز في ميزان المعاملات الجارية سجل مستوى قياسيا مرتفعا في 2018، بوصوله إلى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.