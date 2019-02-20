الدولار مستقر قبل محضر "المركزي الأمريكي"

ارتفع اليوان الصيني اليوم بعد أن ضغطت الولايات المتحدة على بكين للحيلولة دون خفض حاد في قيمة العملة الصينية في إطار أي اتفاق تجاري، بينما أخذ الدولار فرصة لالتقاط الأنفاس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

أبلى اليوان بلاء حسنا في 2019 بدعم من تعافي أصول الأسواق الناشئة، والتفاؤل بشأن اقتراب واشنطن وبكين من التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع التجاري بينهما.

وارتفع اليوان 0.4 بالمئة في التعاملات الخارجية إلى 6.7195 يوان للدولار، وهو أفضل مستوياته منذ أول فبراير.

واستقر مؤشر الدولار عند 96.501 مقابل سلة عملات. وكان المؤشر ارتفع إلى أعلى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي، لكن الطلب على العملة الأمريكية انحسر بفعل التفاؤل بأن جولة جديدة من المباحثات بين الصين والولايات المتحدة ستساعد في حل الخلاف التجاري بينهما.

وارتفع اليورو إلى 1.1350 دولار، لكنه ظل عالقا في نطاقات الآونة الأخيرة. وواجهت العملة الأوروبية الموحدة صعوبات هذا العام مع تنامي المخاوف بشأن حالة منطقة اليورو.

وهبط الين الياباني 0.3 بالمئى مقابل الدولار إلى 110.95 ين.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة، لكنه ظل فوق 1.30 دولار بكثير بعد صعوده يوم الثلاثاء بفعل الآمال في أن تتمكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من تحقيق تقدم في بروكسل اليوم حيث تسعى لتعديل اتفاقها للانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي.