رئيس "أرامكو": الهند تمثل أولوية استثمارية للشركة

قالت أرامكو السعودية اليوم إن الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة، وإنها تتوقع أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول 2040.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية في جلسة نقاشية في نيودلهي "الهند تمثل أولوية استثمارية لأرامكو السعودية".

ويشارك الناصر في وفد مرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته للهند التي تستمر يوما واحدا.

وقال الناصر إن الهند تشتري حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط السعودي.

وقال سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام في البلاد "الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية".

ومن بين المشاركين في الجلسة النقاشية أيضا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.