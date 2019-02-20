البلاديوم يتجاوز 1500 دولار بفعل والذهب يصعد بضعف الدولار

تجاوزت أسعار البلاديوم 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى اليوم، بفعل نقص المعروض المستمر منذ فترة طويلة، بينما ارتفع الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في عشرة أشهر مع تعثر الدولار قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

والبلاديوم عنصر مهم في صناعة المحولات التحفيزية المستخدمة في أنظمة عوادم السيارات، وتحسن الطلب من قطاع السيارات يدعم صعود المعدن.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1500.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش كان المعدن مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1492 دولارا للأوقية.

وصعد البلاديوم نحو 19 بالمئة منذ بداية العام الحالي، ليصبح واحدا من أفضل المعادن أداء.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل نيسان 2018، مع تعثر الدولار بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتفاؤل بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية إن معظم المستثمرين يتوقعون انقشاع الضبابية التي تكتنف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، مما سيضعف الدولار ويدعم الذهب.

وقوض التقدم في محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم جاذبية الدولار باعتباره ملاذا آمنا، مما يزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1342.45 دولار للأوقية بعد صعوده إلى 1346.73 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1345.7 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون اليوم نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالبنك المركزي الأمريكي الذي عُقد يومي 29 و30 يناير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 818.50 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 16.04 دولار للأوقية.