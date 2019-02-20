دعم أوروبي للعراق بقيمة 41,5 مليون دولار لإنجاز مشاريع تنموية

وقعت الحكومة العراقية اليوم اتفاقية منحة بقيمة 41,5 مليون يورو مع بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد لتوفير فرص عمل وتنفيذ مشاريع اقتصادية وخدماتية في المدن العراقية.
وقال سفير الاتحاد الأوربي في العراق رامون بليكوا خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي ببغداد "تم التوقيع مع وزارة التخطيط على اتفاقية بقيمة 41,5 مليون يورو من أجل تنشيط العمل وتنفيذ عدد من المشاريع في محافظة البصرة وبقية المدن العراقية الأخرى".
وأضاف بليكوا أن "الاتفاقية تأتي استكمالاً للاتفاقية الموقعة في ديسمبر 2018 م و التي التزم فيها الاتحاد الأوروبي بتوفير فرص العمل وتنفيذ مشاريع اقتصادية وخدمية في العراق".
و أوضح وزير التخطيط العراقي من جانبه أن البصرة تعاني من تحديات كثيرة وتحتاج إلى مشاريع للنهوض بها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بدعم هذه المحافظة والوقوف على احتياجاتها التنموية.
و كان الاتحاد الأوروبي قد قرر سنة 2017 م تقديم حزمة مساعدات للعراق بقيمة 60,4 مليون يورو لإقامة مشاريع في المناطق التي استعادتها الحكومة العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
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