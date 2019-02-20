نيكي يرتفع 0.20% في بداية التعاملات بطوكيو

طوكيو 20 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.
وارتفع نيكي 0.20 في المئة مسجلا 21346.04 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.20 في المئة ليصل إلى 1609.72 نقطة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)
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