جوارديولا: سيتي مرشح للفوز لكنه سيعاني على ملعب شالكه

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه سيكون المرشح للفوز حين يواجه شالكه في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء لكن أوضح أن الفريق الألماني صاحب الأرض يملك القدرة على تشكيل خطورة حقيقية على سيتي.

ويتصدر سيتي الدوري الانجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن ليفربول بينما يحتل شالكه، وصيف بطل الموسم الماضي، المركز 14 في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وقال جوارديولا، الذي درب بايرن ميونيخ لثلاثة أعوام قبل ان ينضم لسيتي، اليوم الثلاثاء إن الفريق الألماني يمثل قوة لا يستهان بها أمام جماهيره.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين "أعتقد أن شالكه يتمتع بالكفاءة. فهو فريق يتميز بالروح القتالية وتوقعات بالنسبة له تبدو مرتفعة دوما. ارتقى الفريق لمستوى هذا الطموح (في الدوري الالماني) بالفعل الموسم الماضي.

"كل الفرق تسعى للتأهل لدوري الأبطال وهو ما نجح فيه شالكه. أحيانا يكون من الصعب الحفاظ على هذا المستوى. سنخوض مباراتين متكافئتين. تعرفون هذا".

وغاب المهاجم جابرييل جيسوس والمدافع جون ستونز عن رحلة سيتي لمواجهة شالكه بسبب إصابتين طفيفتين في وقت يسعى فيه بطل انجلترا للتأهل لدور الثمانية.

وأحرز سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات منذ انتقال ملكية النادي إلى مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار في 2008 لكنه لم يصل إلى أبعد من الدور قبل النهائي بدوري الأبطال.

وودع سيتي البطولة من دور الستة عشر ثلاث مرات في آخر خمسة مواسم وتأهل مرة وحيدة للدور قبل النهائي في 2016 وخرج أمام ريال مدريد.

وقال جوارديولا "علينا التحكم في انفعالاتنا وتخطي اللحظات الصعبة. لحظات الانتصار تصنع الفارق.

"نخوض المباراة ونحن مفعمون بالثقة وتراودنا الكثير من الأحلام. سنحاول إحراز أهداف. سنحاول تحقيق نتيجة طيبة لتسهيل المهمة في مانشستر".