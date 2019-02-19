أسعار الذهب ترتفع عند أعلى مستوى في 10 أشهر

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر، في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على قوته أمام الين بعد إشارة البنك المركزي الياباني إلى احتمال تخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر.

كان "هاروهيكو كورودا" محافظ بنك اليابان المركزي قد قال أمام البرلمان إن البنك يرغب في تخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر في ظل ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى بما يعرقل النمو الاقتصادي لليابان.

ارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 21.37 دولار أي بنسبة 1.62% إلى 1339.33 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر.

ويأتي ذلك فيما يلتزم المستثمرون جانب الحذر انتظارا لنتائج الجولة الجديدة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي استؤنفت اليوم في واشنطن بعد الجولة الناجحة في بكين الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه تتهم الصين الولايات المتحدة بتأجيج المخاوف من القرصنة المعلوماتية واستغلال ذلك للإضرار بشركات التكنولوجيا الصينية في الأسواق العالمية وهو ما يهدد بتزايد التوتر التجاري بين بكين وواشنطن.